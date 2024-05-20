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В Пермском крае соседи спасли из горящего дома семью с младенцем

В Пермском крае соседи спасли шесть человек из горящего дома

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МЧС РФ по Пермскому краю

В поселке Теплая Гора Пермского края соседи помогли семье спастись из горящего дома. Об этом сообщает краевое МЧС.

Деревянный дом загорелся в поселке Теплая Гора в ночь на 20 мая, собака почувствовала неладное и громким лаем разбудила хозяев. Проснувшись, супружеская пара обнаружила пожар в доме у соседей. Огонь охватил надворные постройки и приближался к веранде.

Женщина разбудила жильцов и вынесла их младенца на руках, мужчина помог выбраться через окно трем людям, находящимся в другой комнате, среди которых был 12-летний мальчик. Возгорание охватило площадь 95 квадратных метров, с огнем боролись 8 пожарных расчетов, пострадавших нет, из огня до прибытия спасателей соседи сумели вывести шесть человек.

До этого сообщалось, что в Курской области кот Кусик спас от пожара семью с младенцем. Пожар в многоэтажке Железногорска произошел днем 12 мая, загорелась квартира на втором этаже дома, на третьем этаже находился 26-летний мужчина и его 11-месячный сын. Огонь быстро перекинулся на балконы. Молодой отец уложил мальчика на дневной сон и задремал рядом с ребенком. Мужчину разбудили истошные крики домашнего кота по кличке Кусик, комната быстро наполнилась едким дымом, россиянин намочил тряпки, схватил ребенка и выбежал с ним из квартиры.

Ранее россиянин сжигал коробки накануне Дня Победы и устроил пожар на 30 гектаров.

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