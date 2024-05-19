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Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен

Гладков заявил об отмене ракетной опасности в Белгородской области

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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

В 9:50 (мск) Гладков сообщил о запуске в Белгородской области сирены ракетной опасности.

18 мая агентство РИА Новости сообщило, что в центре Белгорода произошло пять взрывов. Перед этим в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность, о чем в своем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу десять этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Ранее в Белгородской области открыли ПВР для беженцев из Харьковской области.

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