Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» завершила свой первый рейс

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» завершила свой первый рейс и вернулась в порт Мурманска, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Полярники экспедиции «Северный полюс-41» прибыли после 20 месяцев работы в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Команда ученых успешно завершила научные исследования, собрав уникальные данные о природной среде Арктики.

Стартовав у Новосибирских островов, дрейфующая станция «Северный полюс-41» преодолела более 3 000 морских миль, пройдя через приполюсный район в сторону Северо-Европейского бассейна Атлантического океана. После выхода в свободные ото льда воды НЭС ЛСП «Северный полюс» с командой ученых и полярников на борту вернулось в Мурманск.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что с началом работы ледостойкой самодвижущейся платформы Россия получила возможность проведения долгосрочных научных экспериментов на высоких широтах. По его словам, ученым доступны 50 видов исследований, данные которых станут основой для понимания изменений климата и их прогнозирования, а также для разработки мер адаптации.

«Программы дрейфующих станций больше не зависят от непредсказуемости льда – старт экспедиции «Северный полюс-42» запланирован на сентябрь. Это значит, что мир ждут новые большие открытия», — добавил он.

В свою очередь, директор ААНИИ Александр Макаров подчеркнул, что ученые провели многие месяцы вдали от дома, в окружении льдов и океана, выполняя сложнейшие научные задачи.

«Но успех всей операции – это общий результат слаженной работы многих людей, в том числе судостроителей, проектировщиков, моряков, ученых. От идеи до воплощения прошло почти десять лет, и сегодня, в канун Дня полярника, мы торжествуем грандиозную победу», — сказал он.

Отмечается, что с начала работы путь станции составил более 900 морских миль. За период работы станции выполнена программа из 50 направлений междисциплинарных научных исследований, включающих изучение природных компонентов Арктического региона.

Напомним, экспедиция «Северный полюс-41» стала продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, которую в 2013 году пришлось свернуть из-за таяния льдов в Арктике.