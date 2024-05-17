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В Москве создали научно-экспертный совет по вопросам развития «Лосиного острова»

Ведущие российские ученые займутся развитием нацпарка «Лосиный остров»

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Моs.ru

В Москве создан научно-экспертный совет по вопросам сохранения и развития национального парка «Лосиный Остров», в который вошли ведущие российские специалисты по флоре и фауне, а также экологи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Москвы.

Научно-экспертный совет будет заниматься реализацией долгосрочной стратегии развития национального парка.

Городские власти поставили задачу по сохранению популяции животных и растений на территории парка. Также члены совета будут разрабатывать просветительские проекты для широкой аудитории.

Совет начнет работу с оценки численности фауны и разработки рекомендаций по поддержанию комфортной среды для обитателей «Лосиного острова». Также ученые подготовят предложения по сохранению флоры природной территории.

В числе уже поступивших предложений — создание систем мониторинга популяции лосей с использованием технологий GPS и искусственного интеллекта.

Принимая управленческие решения, органы власти будут учитывать предложения ученых.

В правительстве Москвы отмечают, что у города есть все необходимые ресурсы для поддержания национального парка в благополучном состоянии.

По мнению руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлии Урожаевой, чтобы сохранить и развивать уникальную экосистему национального парка, важна совместная работа органов исполнительной власти, ученых и представителей общественных экологических организаций.

С этой целью, подчеркнула она, создан научно-экспертный совет.

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