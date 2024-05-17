Врач рассказала, как гипертоникам контролировать давление без лекарств

Изменение образа жизни поможет «начинающим гипертоникам» контролировать свое давление без лекарственных препаратов. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова Яна Орлова.

По ее словам, прежде всего важно снизить потребление обычной соли. Она предложила заменить ее на соль, которая содержит комбинацию 75% натрия хлорида и 25% хлорида калия, ее можно купить в аптеках. Кроме того, врач рекомендует регулярно заниматься физической активностью — плавать, ходить пешком, ездить на велосипеде или бегать.

«Стандартными нормами нагрузки считается 150-300 минут в неделю. Основные правила — не ставить рекорды, выбирать то, что приятно и посильно, а если получается, то и постепенно расширять свои физические горизонты», — заключила Орлова.

Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова до этого рассказала «Газете.Ru» о том, что существует устойчивая или резистентная к лечению форма гипертонии. Такой диагноз ставят, когда врачи не могут добиться нормализации артериального давления при применении трех антигипертензивных препаратов, включая диуретик, в адекватных дозах, уточнила она.

Ранее кардиолог рассказала, почему не нужно сдавать анализы на наследственную гипертонию.