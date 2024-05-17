ОП: работа культурного фонда в новых регионах говорит о возвращении мирной жизни

Поддержка творческих проектов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области со стороны Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) говорит о возвращении в новые регионы мирной жизни. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил член Общественной палаты Александр Малькевич.

«Когда стало известно, что творческие люди, которые живут в новых регионах, могут наравне со всеми жителями России подавать заявки на грантовые конкурсы Президентского фонда культурных инициатив, я понял, что они начнут поступать незамедлительно», — отметил Малькевич.

Он напомнил, что первой в грантовый процесс включилась ДНР, затем открылся офис ПФКИ в Луганске. Кроме того, по его словам, Херсонская область оказалась представлена в списке победителей конкурса со своим проектом.

В декабре 2023 года ПФКИ объявил победителей грантового конкурса. Лидерами оказались 883 проекта из 85 регионов РФ. На их поддержку будет выделено 3,9 млрд рублей.

Грантовую поддержку по результатам конкурса получат проекты в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, заявленные авторами на первый основной конкурс 2024 года.

В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 3,6 млрд рублей, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе — 92%.

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