Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал цель массированной атаки украинских дронов на регионы РФ

Военэксперт Леонков: ВСУ атаковали регионы РФ из-за отсутствия успехов на фронте

close
100%
Shutterstock

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» назвал цели массированного налета украинских дронов на российскую территорию. По его словам, противник пытается показать США хоть какие-то «успехи», поскольку на фронте похвастаться нечем.

«Госсекретарь США обещал новую военную помощь, но, видимо, требовал и каких-то результатов. В условиях, когда линия боевого соприкосновения меняется не в пользу ВСУ, особенно на Харьковском направлении, у офиса Зеленского остается только один вариант — атаковать регионы России», — сказал Леонков.

Он подчеркнул, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию не способны изменить ситуацию на фронте.

Прошедшей ночью в акваторию Севастополя проникли морские и воздушные дроны ВСУ. В Туапсе в результате падения одного из беспилотников возникло возгорание на территории НПЗ. В целом над Россией за ночь силы ПВО сбили 102 дрона, в том числе 51 БПЛА над территорией Крыма и 44 в Краснодарском крае. Известно также, что накануне в Черном море уничтожили три украинских безэкипажных катера.

Ранее стало известно, что ВС РФ активно используют дроны «Упырь» в Харьковской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами