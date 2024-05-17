Военный эксперт назвал цель массированной атаки украинских дронов на регионы РФ

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» назвал цели массированного налета украинских дронов на российскую территорию. По его словам, противник пытается показать США хоть какие-то «успехи», поскольку на фронте похвастаться нечем.

«Госсекретарь США обещал новую военную помощь, но, видимо, требовал и каких-то результатов. В условиях, когда линия боевого соприкосновения меняется не в пользу ВСУ, особенно на Харьковском направлении, у офиса Зеленского остается только один вариант — атаковать регионы России», — сказал Леонков.

Он подчеркнул, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию не способны изменить ситуацию на фронте.

Прошедшей ночью в акваторию Севастополя проникли морские и воздушные дроны ВСУ. В Туапсе в результате падения одного из беспилотников возникло возгорание на территории НПЗ. В целом над Россией за ночь силы ПВО сбили 102 дрона, в том числе 51 БПЛА над территорией Крыма и 44 в Краснодарском крае. Известно также, что накануне в Черном море уничтожили три украинских безэкипажных катера.

Ранее стало известно, что ВС РФ активно используют дроны «Упырь» в Харьковской области.