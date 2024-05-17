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Энтомолог оценил, можно ли защититься от укуса мошкары

Энтомолог Гниенко: защититься от укуса мошкары не получится

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Shutterstock

Укус мошкары может спровоцировать отек, сильное покраснение кожи, зуд, жжение и небольшое кровотечение, при этом защититься от него почти невозможно. Об этом Pravda.Ru рассказал энтомолог Юрий Гниенко.

Однако эксперт уточнил, что после укусов этих насекомых можно бороться с их последствиями. В частности, дезинфицировать место укуса с помощью спирта, йода или зеленки.

«Не расчесывать, это главное. Если чесать, то туда попадет инфекция, на руках же всякая грязь. Если у человека склонность к аллергии, то надо, конечно, антигистаминные препараты принимать. Всегда лучше обратиться к врачу, врач подскажет более грамотно», — посоветовал Гниенко.

Ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова до этого рассказала «Газете.Ru», что ребенка после укуса клеща или других насекомых стоит отвести в ближайший травмпункт, а не пытаться справляться с проблемой народными методами. Помимо этого, детский врач посоветовала иметь в аптечке специальную мазь против зуда.

Ранее ученые предупредили о вторжениях самых опасных насекомых в мире из-за меняющегося климата.

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