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Глава администрации Калининграда провела экскурсию по городу для участников «Школы мэров»

Руководители Калининградской области дали напутствие участникам «Школы мэров»

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муниципалитеты.рф

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова провела пешую экскурсию по городу для участников образовательной программы «Школа мэров», которая проходит сейчас в Калининградской области. Об этом сообщили организаторы проекта.

Руководитель муниципалитета рассказала участникам образовательной программы о стратегии развития Калининграда до 2035 года и поделилась опытом привлечения инвестиций, в том числе для создания комфортных общественных пространств.

Слушатели «Школы мэров» побывали на заводе по производству кремниевых пластин для солнечных батарей, а также посетили строящиеся комплексы по переработке молока и картофеля.

Также с участниками «Школы мэров» встретился заместитель председателя областного правительства Дмитрий Кусков. Он рассказал о реализации так называемых «проектов-маяков», позволяющих развивать инвестиционный потенциал муниципалитетов региона. Суть модели заключается в том, что вокруг крупных производств — тех самых «маяков», создается инфраструктура малого бизнеса из небольших «проектов-спутников».

По словам Кускова, с одной стороны, «маяк» имеет ценность как бизнес-проект. С другой, он показывает стороннему бизнесу, где найти крупные производства, центры особого внимания, рядом с которыми можно развиваться.

Четырехдневное обучение в Калининградской области включает в себя спортивный и культурный треки, лекции и практические занятия, а также командообразующие мероприятия и мотивационные встречи с экспертами.

Участникам предоставляется возможность напрямую пообщаться с представителями ФНС, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Президентской академии, Корпорации развития Калининградской области и фондов, занимающихся поддержкой предпринимательства.

Участникам также предстоит встреча с начальником управления мореплавания Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Михаилом Новиковым.
Образовательная программа «Школа мэров», которую реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии при поддержке администрации президента РФ, стартовала в ноябре 2023 года. Каждый из шести модулей проходит в одном из регионов-партнеров.

Завершающий модуль и защита проектных работ пройдет в июле в Московской области.

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