Врач перечислила первые признаки появления меланомы

Деформация существующих на теле родинок является первым признаком меланомы (одного из самых опасных видов рака кожи — «Газета.Ru»). Об этом в интервью РИАМО рассказала онколог-дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская.

«Их (родинок — «Газета.Ru») деформация, увеличение в размерах, размножение, шелушение, появление неоднородного цвета, кровоизлияний и неровных краев», — пояснила Дмитриевская.

Она добавила, что при развитии меланомы на чистых от невусов участках кожи можно заметить ничем не обоснованное покраснение кожи, появление утолщений и других образований, не отмечавшихся ранее.

До этого Дмитриевская рассказала, что на нулевой и первой стадии меланома лечится хирургическим путем. При II и III стадии, по ее словам, злокачественные очаги также удаляются оперативным методом вместе с окружающими здоровыми тканями.

При IV стадии меланомы предпочтителен комплексный подход к лечению — хирургическое удаление новообразований, резекция пораженных органов, иммунотерапия, лучевая и химиотерапия, добавила специалист.

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