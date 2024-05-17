Врач рассказала, как лечится меланома

На нулевой и первой стадии меланома (один из самых опасных видов рака кожи. — «Газета.Ru») лечится хирургическим путем. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-онколог, дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская. При II и III стадии, по ее словам, злокачественные очаги также удаляются оперативным методом вместе с окружающими здоровыми тканями.

«Кроме того, удалению подлежат метастазированные регионарные и сигнальные лимфатические узлы. Помимо этого, на второй стадии назначается прием интерферонов, на третьей — рекомендованы иммунотерапия и лучевая терапия», — сказала онколог.

Она добавила, что при IV стадии меланомы предпочтителен комплексный подход к лечению — хирургическое удаление новообразований, резекция пораженных органов, иммунотерапия, лучевая и химиотерапия.

До этого Дмитриевская отмечала, что сокращение времени пребывания на улице в часы солнечной активности позволяет снизить риск возникновения рака кожи.

Она также посоветовала регулярно посещать дерматолога, особенно пациентам из группы риска. К ним относятся люди со светлой кожей, с веснушками, белым или рыжим оттенком волос, а также с голубыми, зелеными и светло-серыми глазами, пояснила врач.

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