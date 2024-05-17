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Замглавы администрации Волгодонска уволили из-за ВНЖ в Германии

На замглавы администрации Волгодонска Столяра завели дело из-за ВНЖ в Германии

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Администрация города Волгодонска

В Волгодонске уволили замглавы администрации Игоря Столяра и возбудили на него уголовное дело. Об этом пишет портал Donday.

По данным издания, чиновника подозревают в сокрытии вида на жительство (ВНЖ) в Германии.

Следствие выяснило, что Столяр не задекларировал ВНЖ в Германии, который получил еще в 2004 году в городе Вупперталь. Спустя время он устроился на работу в администрацию Волгодонска, однако и тогда об имеющемся ВНЖ не сообщил.

На Столяра завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство в иностранном государстве». Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей.

До этого глава города Каменска-Шатхинского в Ростовской области Александр Камоцкий собрался обустроить себе рабочее место на сэкономленные бюджетные деньги. О планах чиновника потратить деньги на себя сообщила начальник финансового управления Галина Чемова. Она заявила, что градоначальник собрался купить себе ноутбук за 250 тыс. рублей. Также оказалось, что чиновник присмотрел себе офисное кресло за 35 тысяч рублей.

Ранее экс-начальница почтового отделения в Калининградской области присвоила пенсию местной жительницы и стала фигурантом уголовного дела.

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