Россиянам рассказали, как избежать появления меланомы

Чтобы снизить риск возникновения рака кожи, необходимо сократить время пребывания на улице в часы солнечной активности. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-онколог, дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская.

«Также используйте максимальную защиту от солнца специальными косметическими средствами и одеждой», — рекомендует Дмитриевская.

Она также посоветовала регулярно посещать дерматолога, особенно пациентам из группы риска. К ним относятся люди со светлой кожей, с веснушками, белым или рыжим оттенком волос, а также с голубыми, зелеными и светло-серыми глазами, пояснила врач.

Согласно статистике, которую привел врач-онколог высшей категории «СМ-Клиника» Михаил Пильх, в 2022 году в России было зарегистрировано более 91 тыс. больных разными видами рака кожи, из них около 12 тысяч (14,8%) — пациенты с меланомой. Заболеваемость этим видом рака у женщин до 45–50 лет гораздо выше, чем у мужчин того же возраста. А вот у 65-летних мужчин ситуация совершенно противоположная: у них риски меланомы выше, чем у женщин.

По словам специалиста, почти в 90% случаев меланома диагностируется у пациентов на коже, однако иногда этот вид рака может выбрать в качестве «места своего обитания» и другие органы.

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