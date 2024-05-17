Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как избежать появления меланомы

Врач Дмитриевская: для профилактики меланомы стоит реже находиться на солнце

close
100%
Freepik

Чтобы снизить риск возникновения рака кожи, необходимо сократить время пребывания на улице в часы солнечной активности. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-онколог, дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская.

«Также используйте максимальную защиту от солнца специальными косметическими средствами и одеждой», — рекомендует Дмитриевская.

Она также посоветовала регулярно посещать дерматолога, особенно пациентам из группы риска. К ним относятся люди со светлой кожей, с веснушками, белым или рыжим оттенком волос, а также с голубыми, зелеными и светло-серыми глазами, пояснила врач.

Согласно статистике, которую привел врач-онколог высшей категории «СМ-Клиника» Михаил Пильх, в 2022 году в России было зарегистрировано более 91 тыс. больных разными видами рака кожи, из них около 12 тысяч (14,8%) — пациенты с меланомой. Заболеваемость этим видом рака у женщин до 45–50 лет гораздо выше, чем у мужчин того же возраста. А вот у 65-летних мужчин ситуация совершенно противоположная: у них риски меланомы выше, чем у женщин.

По словам специалиста, почти в 90% случаев меланома диагностируется у пациентов на коже, однако иногда этот вид рака может выбрать в качестве «места своего обитания» и другие органы.

Ранее врач развеял популярный миф о солнцезащитном креме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами