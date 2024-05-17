В Госдуме призвали ввести в школах уроки целомудрия

В российских школах в рамках Года семьи нужно ввести уроки целомудрия, которые позволят ученикам тянуться «к правильным ориентирам». Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил народный артист России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

«Ведь когда в нашей стране случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому нужно обучать школьников правильному отношению к взрослой жизни», — сказал депутат.

В частности, он призывает рассказывать девочкам о том, что им нужно «быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу», а мальчиков — учить быть «защитниками Родины, семьи и жены». Кроме того, их нужно приучать к уважению к женщине и целомудрию, добавил Бурляев.

«Этого сейчас нет, но это беда и преступление государства перед грядущими поколениями», — заключил он.

В Министерстве просвещения России до этого сообщили, что в школьный курс семьеведения войдут почти два десятка тем, в том числе семейные ценности и традиции, семейный климат, гиперопека, поиск спутника жизни, семейный бюджет и так далее. Также в программе планируется осветить помощь семье от социальных служб.

Ранее российским школьникам рассказали, как быстро сбросить напряжение перед ЕГЭ.