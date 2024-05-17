Канадец поставил рекорд по скорости сборки Lego на тему «Звездных войн»

Житель Канады установил рекорд Гиннесса по скорости сборки из Lego корабля «Тысячелетнего сокола» из франшизы «Звездные войны», пишет издание UPI.

Как пишут СМИ, мужчина по имени Иван Ю собрал «Тысячелетнего сокола», в набор которого входят 75 тысяч деталей, за семь с половиной часов. По словам рекордсмена, он невероятно горд своим результатом.

«Сам процесс сборки был действительно увлекательным», — прокомментировал он.

Канадец добавил, что за все время не почувствовал какой-либо усталости и теперь планирует поставить новый рекорд по сборке конструктора. Правда, мужчина пока не решил, какой набор из Lego будет следующим.

Ранее специалисты назвали десять самых дорогих наборов Lego в истории. Цена за некоторые экземпляры может превышать десятки тысяч долларов, а найти уникальные конструкторы в свободной продаже практически невозможно.