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Канадец поставил рекорд по скорости сборки Lego на тему «Звездных войн»

UPI: канадец за рекордное время собрал Lego «Тысячелетнего сокола» из «Звездных войн»

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Guinness World Records

Житель Канады установил рекорд Гиннесса по скорости сборки из Lego корабля «Тысячелетнего сокола» из франшизы «Звездные войны», пишет издание UPI.

Как пишут СМИ, мужчина по имени Иван Ю собрал «Тысячелетнего сокола», в набор которого входят 75 тысяч деталей, за семь с половиной часов. По словам рекордсмена, он невероятно горд своим результатом.

«Сам процесс сборки был действительно увлекательным», — прокомментировал он.

Канадец добавил, что за все время не почувствовал какой-либо усталости и теперь планирует поставить новый рекорд по сборке конструктора. Правда, мужчина пока не решил, какой набор из Lego будет следующим.

Ранее специалисты назвали десять самых дорогих наборов Lego в истории. Цена за некоторые экземпляры может превышать десятки тысяч долларов, а найти уникальные конструкторы в свободной продаже практически невозможно.

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