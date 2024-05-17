ВТБ выпустит новый аудиоспектакль

ВТБ представит аудиоспектакль «Сон о хлебе» в рамках всероссийской ежегодной акции «Ночь в музее», сообщает пресс-служба банка.

Аудиоспектакль уже доступен в подкасте банка «Культурная страна».

«Сон о хлебе» – наш второй аудиоспектакль. В 2023 году ВТБ выпустил «Тайну семьи Т» при поддержке Третьяковской галереи», — рассказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Она добавила, что аудиоспектакль создан с целью сохранения культурных традиций и связи поколений.

Как рассказала генеральный директор Центра «Зотов» Дарья Филиппова, во время подготовки сценария для аудиоспектакля творческая команда работала с текстами книг и лекций Василия Зотова, газетами рабочих Хлебозавода №5 1930-х годов и дневниками.

Аудиоспектакль рассказывает о разных эпохах хлебозавода.

Героев спектакля озвучили художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский, Рита Крон и Аскар Нигамедзянов.

В день презентации аудиоспектакля, 18 мая, в центре «Зотов» Валерий Печейкин посетителям расскажут историю создания спектакля.