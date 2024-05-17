Врач объяснила, можно ли есть просроченные продукты

Просроченные продукты, в том числе заплесневелый хлеб, не стоит употреблять или пытаться переработать, потому что это может привести к отравлению. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

По ее словам, просроченный хлеб может спровоцировать отравление плесневыми грибами, тошноту и головную боль.

«В продуктах белкового происхождения – это чаще всего колбаса, сосиски, сыр, яйца и так далее – по окончании срока годности могут в большом количестве появляться различные микроорганизмы. Больший титр микробов на пищевых продуктах чреват отравлением. Рвота, диарея, повышение температуры – это симптомы, которые характерны для микробного отравления», — продолжила эксперт.

Помимо этого, не стоит есть просроченные сложнокомпонентные продукты, в составе которых есть пищевые добавки, добавила Аплетаева. Она отметила, что нельзя точно предсказать, что произойдет с такими товарами по окончании срока годности.

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ до этого говорил, что в России главным источником реализации просроченных продуктов являются не торговые сети, а продуктовые рынки.

Ранее сообщалось, что петербуржец через суд взыскал с магазина 500 рублей за просроченное пиво.