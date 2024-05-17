Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, можно ли есть просроченные продукты

Врач Аплетаева: употребление просроченных продуктов может вызвать отравление

close
100%
Depositphotos

Просроченные продукты, в том числе заплесневелый хлеб, не стоит употреблять или пытаться переработать, потому что это может привести к отравлению. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

По ее словам, просроченный хлеб может спровоцировать отравление плесневыми грибами, тошноту и головную боль.

«В продуктах белкового происхождения – это чаще всего колбаса, сосиски, сыр, яйца и так далее – по окончании срока годности могут в большом количестве появляться различные микроорганизмы. Больший титр микробов на пищевых продуктах чреват отравлением. Рвота, диарея, повышение температуры – это симптомы, которые характерны для микробного отравления», — продолжила эксперт.

Помимо этого, не стоит есть просроченные сложнокомпонентные продукты, в составе которых есть пищевые добавки, добавила Аплетаева. Она отметила, что нельзя точно предсказать, что произойдет с такими товарами по окончании срока годности.

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ до этого говорил, что в России главным источником реализации просроченных продуктов являются не торговые сети, а продуктовые рынки.

Ранее сообщалось, что петербуржец через суд взыскал с магазина 500 рублей за просроченное пиво.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами