Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителям Подмосковья напомнили о возможности пройти онкоскрининг

Более 26 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининги в I квартале 2024 года

close
100%
Министерство здравоохранения Московской области

Жителям Подмосковья напомнили о возможности пройти онкоскрининг (диагностика онкологических заболеваний), сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, за I квартал 2024 года в Подмосковье провели более 26 тыс. онкоскринингов.

Сапанюк добавил, что всего в результате исследований было выявлено более 7,4 тыс. отклонений, а в 322 случаях подтвердилась онкология.

Также Сапанюк напомнил, что жительницы Подмосковья старше 40 лет могут пройти маммографию.

Сапанюк добавил, что записаться на прием к врачу можно на портале «Госуслуги», по телефону или при посещении поликлиники.

Ранее стало известно, что в больницы Подмосковья закупят новые аппараты ИВЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами