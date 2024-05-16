Жителям Подмосковья напомнили о возможности пройти онкоскрининг (диагностика онкологических заболеваний), сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, за I квартал 2024 года в Подмосковье провели более 26 тыс. онкоскринингов.

Сапанюк добавил, что всего в результате исследований было выявлено более 7,4 тыс. отклонений, а в 322 случаях подтвердилась онкология.

Также Сапанюк напомнил, что жительницы Подмосковья старше 40 лет могут пройти маммографию.

Сапанюк добавил, что записаться на прием к врачу можно на портале «Госуслуги», по телефону или при посещении поликлиники.

Ранее стало известно, что в больницы Подмосковья закупят новые аппараты ИВЛ.