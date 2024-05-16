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Россиянам рассказали о самых популярных мифах о лифтах

Специалист Черников: тормоза помогут задержать лифт после обрывания тросов

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Shutterstock/BestPhotoPlus

Мнение о том, что тросы лифта могут оборваться и кабина рухнет вниз, является одним из самых распространенных заблуждений. Об этом «Мойке78» рассказал генеральный директор компании «Могилевлифт» Анатолий Черников.

По его словам, подъемник тянут несколько тросов, и даже если все они оборвутся, лифт смогут задержать тормоза.

«Считается, будто тросы могут порваться из-за перегруза или если в лифте прыгать. На самом деле они рассчитаны на куда большую нагрузку. Однако это не значит, что нужно пренебрегать правилами безопасности, эксплуатации подъемника и здравым смыслом», — отметил эксперт.

Кроме того, в лифте нельзя задохнуться, как считают многие, потому что в нем есть вентиляция, а в шахте лифта — постоянно циркулирует воздух, продолжил он. Двери лифта также не могут открыться во время движения между этажами, добавил Черников.

11 мая сообщалось, что в Москве 10-летняя школьница осталась без пальца, проехав три этажа с зажатой лифтом рукой, когда возвращалась домой после прогулки с собакой. Она вызвала лифт и зашла в кабину вместе с соседкой, однако, питомец школьницы остался стоять в подъезде. Хозяйка попыталась остановить закрывающиеся двери, но те зажали ее руку. Когда девочка смогла освободиться от тисков, она увидела, что теперь у нее нет среднего пальца.

Ранее стало известно, что в Иванове мать с ребенком упала в шахту грузового лифта с высоты четвертого этажа.

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