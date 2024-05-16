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Сбер открыл программу поддержки цифровых инициатив

Анатолий Попов: малыми делами можно поменять жизнь

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Сбер

Сбер вместе с благотворительным фондом «Вклад в будущее» запустили специальную программу «Колибри» имени Николая Васева., сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По словам Попова, благодаря программе будет проще поддерживать цифровые проекты.

«Для нас очень важно поддерживать инициативы Николая, ведь тем самым мы продолжаем дело его жизни», — сказал Попов.

По словам Попова, программа может еще больше сплотить коллектив Сбера.

«Символ колибри говорит о том, что малыми делами можно поменять жизнь», — сказал Попов.

Напомним, старший вице-президент Сбера Николай Васев умер в ноябре 2023 года в результате сердечного приступа.

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