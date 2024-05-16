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Тринадцатимиллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ стала жительница Сургута

Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 13 миллионов человек

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Пресс-служба Выставки «Россия»

Татьяна Ясюкович из Сургута, посетившая 16 мая международную выставку-форум «Россия» вместе с дочерью Анастасией и внуками, стала тринадцатимиллионным гостем экспозиции. Об этом сообщили организаторы выставки.

«Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе, и очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», — рассказала она.

Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова поздравила семью и на стенде Кировской области. Подарком стало путешествие по этому региону.

«Всей вашей семье мы дарим подарок. Пусть это приключение станет незабываемым для вас, вдохновив на всю жизнь. Скоро у нас откроется фестиваль «Будущее в цветах». Начиная с 21 мая Выставка превратится в настоящий цветочный сад. Очень ждем вас в четвертый раз», — отметила она.

Отмечается, что в рамка поездки семья посетит фабрику больших матрешек и музей художников братьев Васнецовых. При этом для них запланированы экскурсия в Космоцентр и планетарий, а также посещение сыроварни. Кроме того, они смогут побывать на экскурсии в конном дворе воеводы Вятского и прокатится на лошадях.

Как напомнил зампред правительства Кировской области Евгений Габсаматов, Киров в этом году будут отмечать свое 650-летие.

«Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. Вятка покажет вам все свое чудесное многообразие — вы посетите лучший в России и единственный музей шоколада, познакомитесь с нашей замечательной архитектурой», — отметил он.

Напомним, двенадцатимиллионным гостем выставки «Россия» стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Юбилейный гость получил в подарок путешествие по Тульской области.

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