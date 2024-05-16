Врач объяснил, как передается стрептококковая инфекция

Гемолитический стрептококк передается преимущественно воздушно-капельным путем. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов. По его словам, инфекция может бессимптомно находиться в организме человека, делая его носителем.

«Тем не менее чаще всего источником инфекции является бактериовыделитель, когда наличие микроорганизма сопровождается снижением иммунитета и проявлением признаков поражения респираторного тракта, в частности кашлем», — продолжил Буланов.

Он добавил, что стрептококк хорошо сохраняется на различных поверхностях во внешней среде, поэтому имеет высокий шанс распространения в детских коллективах.

Накануне телеканал NHK сообщил, что в Японии зафиксирован рекордный рост числа случаев заражения гемолитической стрептококковой инфекцией, которая может привести к летальному исходу.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, число зараженных гемолитической стрептококковой инфекцией в Японии с начала 2024 года по 5 мая составило 801, что в 2,76 раза больше показателя аналогичного прошлогоднего периода.

Число больных в 2023 году составило 941 — это самый высокий показатель с момента начала сбора статистики нынешним методом.

Причина роста числа зараженных неизвестна, при этом отмечается, что количество больных фарингитом, вызванным одним и тем же типом бактерий, увеличилось после смягчения мер против коронавируса.

Ранее врач объяснил, возможна ли пандемия стрептококковой инфекции.