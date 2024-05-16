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Врач раскрыла подходящий возраст для «инъекций красоты»

Врач Шостак: «инъекции красоты» стоит делать до наступления менопаузы

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Depositphotos

Женщинам стоит делать «инъекции красоты» до наступления менопаузы. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-косметолог клиники DEGA Екатерина Шостак.

«Чем выше уровень женских половых гормонов — эстрогенов, тем результат от процедур будет более яркий и длиться он будет дольше», — пояснила Шостак.

По ее словам, пожилые пациентки могут получать инъекции, однако результат от них будет не такой явный. Кроме того, возраст старше 65 лет является противопоказанием для введения нейропротеина, заключила врач.

До этого Шостак отмечала, что «инъекции красоты» противопоказаны при беременности и лактации, а также при бактериальных и инфекционных заболеваниях кожи в месте предполагаемых уколов.

Также, по ее словам, процедуру не стоит делать при наличии аллергических реакций в анамнезе у пациента к одному из компонентов препарата.

Ранее косметолог раскрыла, вызывают ли зависимость «инъекции красоты».

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