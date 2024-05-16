Врач раскрыла, вызывают ли зависимость «инъекции красоты»

«Инъекции красоты» не вызывают физической зависимости. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-косметолог клиники DEGA Екатерина Шостак.

«Ни один из сертифицированных препаратов для мезотерапии, биоревитализации, ботулинотерапии не может вызвать зависимость. Зависимость может быть только психологическим фактором», — сказала Шостак.

Она отметила, что после процедур кожа становится увлажненной и упругой, однако по истечению времени возвращается в исходное состояние. Пациенты быстро привыкают, что их лицо может быть красивее, поэтому формируется психологическая зависимость, пояснила врач.

До этого Шостак говорила, что «инъекции красоты» противопоказаны при беременности и лактации, а также при бактериальных и инфекционных заболеваниях кожи в месте предполагаемых уколов.

Также, по ее словам, процедуру не стоит делать при наличии аллергических реакций в анамнезе у пациента к одному из компонентов препарата.

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