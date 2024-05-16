Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла, вызывают ли зависимость «инъекции красоты»

Врач Шостак: инъекции красоты не вызывают физической зависимости

close
100%
Depositphotos

«Инъекции красоты» не вызывают физической зависимости. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-косметолог клиники DEGA Екатерина Шостак.

«Ни один из сертифицированных препаратов для мезотерапии, биоревитализации, ботулинотерапии не может вызвать зависимость. Зависимость может быть только психологическим фактором», — сказала Шостак.

Она отметила, что после процедур кожа становится увлажненной и упругой, однако по истечению времени возвращается в исходное состояние. Пациенты быстро привыкают, что их лицо может быть красивее, поэтому формируется психологическая зависимость, пояснила врач.

До этого Шостак говорила, что «инъекции красоты» противопоказаны при беременности и лактации, а также при бактериальных и инфекционных заболеваниях кожи в месте предполагаемых уколов.

Также, по ее словам, процедуру не стоит делать при наличии аллергических реакций в анамнезе у пациента к одному из компонентов препарата.

Ранее врач рассказала, какие средства для кожи стоит использовать в конце весны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами