Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске 18-летняя россиянка потеряла ребенка и обвинила в этом медиков

В Новосибирске девушка обвинила больницу в том, что потеряла ребенка

close
100%
Pixabay

Жительница Новосибирска заявила, что у нее произошел выкидыш из-за непрофессионализма персонала. Об этом сообщает Сиб.фм.

По словам самой 18-летней пострадавшей, она обратилась за помощью в больницу и пожаловалась на боли в животе на раннем сроке. Во время приема с пациенткой обращались грубо и безразлично. У девушки не было внематочной беременности, на что указывали результаты УЗИ, тем не менее специалисты настаивали на операции.

В результате пострадавшая осталась в больнице. Несмотря на боль, как сообщила сама девушка, ей не дали каких-либо обезболивающих. Спустя пять часов у нее произошел выкидыш. При этом пациентку долго игнорировали и подошли к ней только спустя полчаса.

После инцидента россиянка обсудила ситуацию с другим специалистом, который дал независимую оценку ситуации. По его словам, медикам стоило своевременно оказать помощь и снять повышенный тонус матки. В таком случае девушка смогла бы сохранить плод.

Пострадавшая хочет привлечь к ответственности сотрудников больницы, которые не оказали ей необходимую помощь.

Ранее москвичка начала рожать в пункте выдачи маркетплейса и отказалась оставлять покупки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами