В Новосибирске 18-летняя россиянка потеряла ребенка и обвинила в этом медиков

Жительница Новосибирска заявила, что у нее произошел выкидыш из-за непрофессионализма персонала. Об этом сообщает Сиб.фм.

По словам самой 18-летней пострадавшей, она обратилась за помощью в больницу и пожаловалась на боли в животе на раннем сроке. Во время приема с пациенткой обращались грубо и безразлично. У девушки не было внематочной беременности, на что указывали результаты УЗИ, тем не менее специалисты настаивали на операции.

В результате пострадавшая осталась в больнице. Несмотря на боль, как сообщила сама девушка, ей не дали каких-либо обезболивающих. Спустя пять часов у нее произошел выкидыш. При этом пациентку долго игнорировали и подошли к ней только спустя полчаса.

После инцидента россиянка обсудила ситуацию с другим специалистом, который дал независимую оценку ситуации. По его словам, медикам стоило своевременно оказать помощь и снять повышенный тонус матки. В таком случае девушка смогла бы сохранить плод.

Пострадавшая хочет привлечь к ответственности сотрудников больницы, которые не оказали ей необходимую помощь.

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