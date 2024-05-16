В Новосибирской области появился центр беспилотных авиационных систем

В Новосибирской области учредили Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, соответствующее распоряжение дал губернатор региона Андрей Травников. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на региональное правительство.

По его данным, полномочия учредителя организации будет осуществлять Министерство науки и инновационной политики области.

«Центр создан для координации проектов по разработке, тестированию, производству и внедрению на рынок беспилотных авиационных систем, а также для развития связанных отраслей», — говорится в сообщении.

Он будет функционировать в качестве автономной некоммерческой организации под названием «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Новосибирской области».

В феврале в пресс-службе Национальной технической инициативы (НТИ) заявили, что российские исследователи разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с технологией вертикального взлета и посадки, совмещающий в себе характеристики вертолета и реактивного самолета. В НТИ подчеркнули, что БПЛА получил название «Вариоплан». Он обладает увеличенной скоростью и дальностью полета, аппарат рассчитан на перевозку людей и грузов, в том числе в городской черте.

Ранее сообщалось, что беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» передадут на испытания в войска в апреле.