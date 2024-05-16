Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина связал знакомую и надел ей на голову пакет, чтобы взять 900 тысяч в долг

В Мурино мужчина надел знакомой пакет на голову ради 900 тысяч рублей

close
100%
Pixabay

В Мурино 52-летний мужчина напал на 48-летнюю знакомую, чтобы взять в долг 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, жительница Мурино обратилась в полицию и рассказала, что знакомый напал на нее, когда она пригласила его в гости. По словам женщины, он повалил ее на кровать, связал и надел на голову пакет. После этого он потребовал пароль от телефона, оформил на нее кредит на 900 тысяч рублей и перевел их себе.

Затем он написал женщине расписку, в которой обязался вернуть взятые в долг деньги, сообщает «Mash на Мойке». Невольно давшая средства в долг оказалась недовольна таким положением дел и написала заявление в полицию.

Сообщается, что в отношении мужчины составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предполагаемого преступника поместили в изолятор.

Ранее россиянин ударил собутыльника сковородкой, избил женщину и попал под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами