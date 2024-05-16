Врач раскритиковал предложение запретить продажу кофе детям в России

В России не стоит вводить запрет на продажу кофе детям до 18 лет, потому что его можно считать полезным напитком при отсутствии проблем со здоровьем. Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков, комментируя соответствующий законопроект.

По его словам, кофе является тонизирующим напитком, при правильном способе приготовления и в умеренных количествах он может приносить пользу, в том числе, нормализовать давление. Однако врач уточнил, что кофе может усилить частоту сердечных сокращений. При этом к таким последствиям может привести и чай, добавил Тимаков.

Эксперт также поддержал идею запретить детям покупать энергетики.

«Энергетики точно бьют по здоровью, с концентратом кофеина, который там есть, и сажают сердечную мышцу. В больницы поступают дети с атрофией сердечной мышцы из-за употребления энергетиков. Однозначно их нужно запретить употреблять детям до 18 лет», — заключил врач.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев до этого в беседе с «Газетой.Ru» назвал «правильной» и «справедливой» идею запретить продавать кофе несовершеннолетним. При этом он считает, что вопрос ограничения продажи детям энергетиков важнее, поэтому сначала надо разобраться с ними.

Ранее россияне поддержали запрет на продажу энергетиков детям.