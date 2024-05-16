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Политологи сравнили обсуждение в сети отставок в Минобороны с работой на врага

Политолог Мартынов: решения верховного главнокомандующего не обсуждаются

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Unsplash

Обсуждение и критика в сети отставок и назначений в Минобороны России выглядят как информационная попытка подрыва стабильности в стране и попадает под угрозу государственной безопасности. Такое мнение в своем Теlеgram-канале высказал политолог Алексей Мартынов.

Автор поста назвал злом любое проявление охлократии в период проведения специальной военной операции.

«Армия диванных экспертов кинулась наперегонки обсуждать усиление министерства обороны технократом Белоусовым и перемещение Шойгу в Совбез. Договорились до того, что мол «это понижение и вообще, теперь все будет иначе». Что иначе?» — написал Алексей Мартынов.

Он напомнил, что в тот момент, когда российская армия воюет, приказы, указы и решения верховного главнокомандующего не должны обсуждаться.

«Все, что тиражируется сегодня некоторыми диванными стратегами, это прямо против Президента. Любой, кто пытается разгонять истерику про переход Шойгу в Совбез, Белоусова в министры, отставки разных министерских генералов и тд. либо дурак, либо вражина. Или тут кто-то Newsweek-ов начитался? Там-то западная спецпропаганда от души нафантазировала по теме «гипс снимают, клиент уезжает», — рассуждает политолог.

Мартынов предположил, что те, кто «раскачивают повестку» в информационном пространстве, могут работать на врагов.

«Все процессы оптимизации военного ведомства четко сформулированы президентом лично», — отметил Мартынов.

Аналогичную позицию высказал политолог Алексей Мухин.

Он заявил, что те, кто обсуждают в Тelegram-каналах перестановки в Минобороны, рассчитывают на сиюминутные преимущества.

Однако, по его мнению, авторы таких постов «рискуют нарваться на обратную реакцию».

«Монополия на перестановки есть только у одного человека. В остальном огульная критика и конспирология не что иное, как работа на врага», — считает Алексей Мухин.

Он указал, что «ЦИПсО счастлив купаться в таком информационном фоне», и не исключил, что российские компетентные органы зададут вопросы «любителям поговорить» и «возьмут их на карандаш».

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