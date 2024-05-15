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В Москве обсудили работу общественных наблюдателей на выборах в условиях давления Запада

Общественные наблюдатели за выборами заявили о готовности объединяться

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Варвара Гертье/РИА Новости

Гегемония Запада остается в прошлом, переход к многополярному мироустройству — это абсолютно закономерный и естественный ход истории. Такое мнение высказал руководитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арег Агасарян на состоявшейся в Общественной палате РФ конференции, посвященной роли и перспективам международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления и информационных войн.

По мнению эксперта, теряя свое влияние, Запад применяет все более изощренные и беспринципные методы реализации своей внешней политики.

Он отметил, что Запад практически монополизировал оценку избирательных и иных политических процессов и пытается оказывать давление на независимые государства, стремящиеся защищать свой суверенитет.

«Решение Европарламента о непризнании президентских выборов в России — это очередное проявление той самой агонии западных стран, которые продолжают пытаться оказывать давление на нашу страну столь невежественными и неразумными действиями», — считает Агасарян.

При этом он подчеркнул, что сотни экспертов из разных стран, в том числе европейских, подтверждают необходимость создания новых международных институтов и профессиональных сообществ, объединяющих независимых иностранных наблюдателей.

«Считаю крайне важным уже сейчас планировать запуск подобных сообществ, которые могли бы осуществлять объективную экспертизу различных общественно-политических процессов, и знаю, что подобная инициатива будет поддержана во многих странах», — сказал руководитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества.

В свою очередь заместитель секретаря ОП РФ Александр Школьник подтвердил, что Запад пытается уличить российских общественных наблюдателей и их зарубежных коллег в некомпетентности, ставя под сомнение их авторитет.

Участвующая в конференции депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен заявила, что на Западе «с началом СВО русофобия выплыла наружу».

Она рассказала, что подверглась травле в своей стране за участие в президентских выборах в России в качестве наблюдателя.

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