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ЧП с самолетом в Подмосковье объяснили нештатной ситуацией

Авиаэксперт Детенышев: самолет в Подмосковье попал в нештатную ситуацию

Инцидент с самолетом Zlin Z 142, который пролетел на предельно низкой высоте над трассой М-8 в Подмосковье, связан с нештатной ситуацией из-за неблагоприятной погоды или технической неисправности, считает предправления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. Хулиганством называть подобные инциденты нельзя, заявил он в беседе с 360.ru.

Напомним, на днях Росавиация сообщила, что проведет расследование авиационного инцидента, в ходе которого учебно-тренировочный самолет Zlin Z 142 пролетел на предельно малой высоте над трассой в Подмосковье. В ведомстве подчеркнули, что опасное пилотирование могло закончиться негативными последствиями.

По мнению эксперта, признаки нештатной ситуации в данном случае очевидны. Об этом, в частности, говорит тот факт, что рядом с трассой располагается аэродром «Вихрево», куда пилот хотел приземлиться.

«Если внимательно посмотреть видео, то видно, что самолет изначально заходит на посадку, потом резко теряет высоту, входит в вираж и выходит из снижения над дорогой. Судя по всему, это был сдвиг ветра при посадке», — считает Детенышев.

По его мнению, одной из версий может быть то, что резким порывом ветра самолет при посадке бросило вниз, и пилот просто постарался уйти туда, куда получится. После этого самолет выровнялся и уже мог спокойно приземлиться.

«Предположить, что это хулиганство — довольно сложно, потому что раньше таких случаев не было <…> вероятнее всего, это какая-то аварийная ситуация нештатная», — заключил авиаэксперт.

«Хулиганством и баловством» инцидент назвал заслуженный адвокат России, бывший эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов. По его мнению, за случившееся пилота могут лишить лицензии, а владельца судна оштрафовать на полмиллиона рублей.

Авиаэксперты ранее оценили требование высаживать людей из самолетов из-за духоты.

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