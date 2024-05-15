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В парках Подмосковья прошли посвященные Дню Победы мероприятия

Почти 120 тыс. человек отпраздновали День Победы в парках Подмосковья

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Павел Лисицын/РИА Новости

Более 117 тыс. человек посетили мероприятия в парках Московской области, посвященные празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Всего в 89 парках прошло празднование «Подвиг. Память. Победа», в рамках которого прошла 41 концертная программа, более 40 мастер-классов по изготовлению праздничных открыток. Также в парках Подмосковья работало 37 полевых кухонь.

Акция «Вальс Победы» также прошла в 23 парках региона. Одетые в стиле времен ВОВ танцевальные пары исполнили вальс под аккомпанементы оркестра.

Также в парках Подмосковья посетителям раздавали георгиевские ленточки, проводили уроки истории и возлагали цветы к памятникам героям ВОВ.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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