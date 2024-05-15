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Мэр Москвы утвердил создание новых управ районов в ТиНАО

Сергей Собянин: в ТиНАО создадут новые управы районов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании новых территориальных органов исполнительной власти в ТиНАО, сообщается на сайте mos.ru.

Новые управы появятся в Бекасово, Вороново, Коммунарке, Краснопахорском, Троицке, Филимонковском и Щербинке.

Преимущественное право на трудоустройство в созданных органах власти будет у муниципальных служащих и других работников муниципальной сферы.

Собянин отметил, что у управ районов в ТиНАО будут такие же функции и полномочия, как и в исторической территории города. По его словам, это поможет предоставлять государственные услуги высокого качества жителям Москвы вне зависимости от их места жительства.

Мэр Москвы добавил, что новые управы районов позволят ускорить развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

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