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Врач объяснила, как бюджетно придерживаться принципов правильного питания

Врач Джутова: гарвардская тарелка поможет бюджетно придерживаться принципов ПП

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Утверждение о том, что правильное питание (ПП) — это трудно и дорого, является мифом. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. По ее словам, бюджетно придерживаться принципов ПП поможет «гарвардская тарелка».

«Гарвардская тарелка — это подход, который помогает нам организовать ежедневный рацион. Если следовать этому принципу, можно наладить питание таким образом, чтобы организм получал все необходимые вещества и максимум пользы», — подчеркнула Джутова.

Она пояснила, что тарелку необходимо разделить на три части: одна — 50% и две по 25%. Половину питательных веществ составляют овощи, остальное — белковая пища и сложные углеводы.

До этого Джутова объяснила, почему не стоит пропускать завтрак. Отсутствие утреннего приема пищи, по ее словам, чревато ухудшением памяти, концентрации и настроения. Кроме того, страдает работоспособность.

Она отметила, что оптимальным временем для завтрака являются первые два часа после пробуждения. Важно выбирать полноценные и питательные продукты, чтобы обеспечить организм всем необходимым для правильного функционирования, подчеркнула специалист.

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