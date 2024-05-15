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Карьерный эксперт рассказала, стоит ли перезванивать работодателю после интервью

Карьерный эксперт Желябина: после интервью работодателю можно перезвонить

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Shutterstock

В случае долгой паузы после собеседования работодателю можно перезвонить, однако стоит соблюдать некоторые правила. Об этом в беседе с РИАМО сообщила начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина.

«Перед звонком важно оценить ситуацию и выбрать для этого правильное время. В первую очередь, выждать паузу после завершения интервью. В случае, если было дано конкретное время ожидания, важно его придерживаться», — отметила эксперт.

Она добавила, что важно быть терпеливым и готовым к любому результату. В случае отказа необходимо проявить вежливость и поблагодарить за уделенное время. Профессиональное поведение кандидата может оказать положительное впечатление на работодателя, заключила Желябина.

Карьерный консультант Елена Петрихина до этого объяснила, почему многие из соискателей сталкиваются с отказами. Причиной, по ее словам, может быть наличие орфографических ошибок в резюме.

Также в папку отказов попадают анкеты с отсутствием достижений и результатов. Необходимо указывать свои заслуги в цифрах: рублях, процентах, разах. Кроме того, важно рассказать об улучшении процессов: сокращение времени, оптимизация части задач, уменьшение затрат и т.д.

Специалист посоветовала не отправлять резюме в виде ссылки на облачные хранилища или специальные ресурсы, поскольку рекрутер может просто не открыть файл.

Ранее россиянам рассказали о трех главных правилах по выбору работы.

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