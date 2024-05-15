В России призвали навести порядок в работе маркетплейсов

Работу маркетплейсов в России уже давно необходимо отрегулировать, для этого требуется утвердить отдельные законы и нормативные акты, считает юрист по защите бизнеса и продавцов на маркетплейсах Ольга Лебедева. Необходимость в таких мерах назрела давно, так как сегодня информация в онлайн-магазинах может меняться каждый день, а тарифы – повышаться в десятки раз, пояснила она в беседе с 360.ru.

Напомним, накануне стало известно, что Правительство России скоро создаст отдельный закон по регулированию работы маркетплейсов. В их отношении установят определенные требования, которые будут отличаться от обычных торговых сетей. Лебедева одобрила эту инициативу, подчеркнув, что сегодня в сфере онлайн-торговли в России существует законодательный вакуум, из-за чего продавцы, покупатели и сами площадки имеют разные права.

«Мы действуем на портале маркетплейса, где просто может меняться информация, где могут тарифы повышаться в 20 раз, опускаться, и мы никак на это не можем повлиять», – объяснила она.

В числе прочего, по мнению юриста, важно распространить на онлайн-магазины антимонопольное законодательство, из-за нарушения которого сегодня страдают продавцы и поставщики товаров. Се это в целом тормозит сферу интернет-торговли в стране, убеждена эксперт.

Всего сегодня в Госдуме рассматривают три законопроекта касательно сферы деятельности маркетплейсов, напомнила Лебедева. По ее мнению, принять какие-то из них могут уже к весне будущего года, но пока очевидно, что документы противоречат друг другу. По этой причине есть вероятность, что даже после принятия закона его еще будут дорабатывать, заключила юрист.

Ранее Михаил Мишустин назвал объем оборота торговли через маркетплейсы в России.