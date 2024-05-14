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В Сбере предложили развивать рынок длинных денег с помощью дисконтных облигаций

В Сбере заявили об интересе страховщиков к дисконтным облигациям

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Depositphotos

Сбер ведет переговоры с корпорациями, инвестбанкирами и государством в лице Минфина о возможности выпуска долгосрочных дисконтных облигаций, сообщил Александр Тихомиров, директор по инвестициям СберСтрахования жизни.

По его словам, сегодня этот инструмент в России практически не используется, хотя мог бы стать выгодным способом низкорисковых долгосрочных инвестиций, в том числе для частных инвесторов.

Он уточнил, что дисконтные облигации обеспечивают инвестору доход за счет размещения ниже номинальной стоимости, а доход инвестор получает при погашении уже по полной номинальной стоимости.

«Это позволяет точно рассчитать доходность по инвестициям на длинном горизонте», — сказал Тихомиров.

По его словам, страховщики заинтересованы в дисконтных облигациях, поскольку они позволяют минимизировать риски и обеспечить более высокую доходность по договорам страхования жизни. Он считает, что такой инструмент будет интересен широкому кругу инвесторов.

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