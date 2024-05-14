Врач объяснила, почему стареют губы

Привычка улыбаться или закусывать губу может спровоцировать раннее старение этой части лица. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Кристина Багдасарова.

Кроме того, по ее словам, такой эффект может спровоцировать и привычка поджимать губы. Еще одна возможная причина старости губ — снижение высоты зубного ряда, что приводит к постепенному уменьшению нижней трети лица.

«Зубы для нас — это база для губ. Высота зубного ряда проседает, и губы поворачиваются вовнутрь. В этом случае нужно обязательно обратиться к стоматологу. В некоторых вариантах бывает даже к челюстно-лицевому хирургу», — отметила Багдасарова.

Кроме того, старение губ может произойти из-за гипертонуса лабиальной части верхней губы круговой мышцы рта, продолжила она. В этом случае возраста добавляют кисетные морщины, объяснила специалист.

Врач-дерматолог сети клиник ЦИДК Мария Константинова до этого рассказала «Газете.Ru», что постоянная сухость губ может свидетельствовать о наличии различных заболеваний, в том числе анемии, болезней ЖКТ, аллергии, вируса герпеса и других патологий.

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