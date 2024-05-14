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В Петербурге пожаловались на сбой с выплатами на детей

Женщина в Петербурге пожаловалась на сбой с выплатами на детей

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Depositphotos

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на сбой, который произошел при перечислении доплаты из городского бюджета к пенсии по потере кормильца на несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает «Мойка78».

По ее словам, обычно выплату перечисляли не позднее 11-го числа каждого месяца, однако в мае средства она так и не получила. В информационно-справочной службе Комитета по социальной политике Петербурга ответили, что майская выплата должна поступить 14 мая. Там уточнили, что график выплат разрабатывают не на год, а ежемесячно, поэтому точно узнать, когда поступят деньги, можно только в конце месяца.

Накануне Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что в Петербурге блокадница пожаловалась на мужа внучки, который отобрал у нее деньги. По словам женщины, первый инцидент произошел за некоторое время до ее обращения в полицию, но тогда о ситуации в МВД она не сообщила. Муж ее внучки, 37-летний работник охранной фирмы, отобрал у пенсионерки 20 тысяч рублей.

Спустя некоторое время 87-летняя россиянка получила 50 тысяч рублей в качестве выплаты к 9 мая. Однако и в этом случае, как заявила женщина, родственник отобрал всю сумму. Блокадница обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что правительство создаст реестр нуждающихся граждан.

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