Названы самые популярные российские вузы у победителей олимпиад

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Московский государственный университет (МГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) и Финансовый университет при Правительстве РФ стали самыми популярными российскими вузами среди победителей и призеров олимпиад. Об этом сообщает проект «Сноб» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом »Яндекс Образование».

В опросе приняли участие шесть тысяч победителей и призеров школьных олимпиад по всем дисциплинам, которые проводились в России в 2018 — 2023 годах.

Согласно исследованию, каждый второй победитель или призер олимпиад поступает в НИУ ВШЭ. Второе место по популярности занимает ИТМО. В топ также вошли МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ и Финансовый университет. Данные учреждения особенно востребованы у выпускников, которые специализируются на математике и информатике.

14 мая исполняющий обязанности главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что с 2025 года в России не станет понятия «бакалавр».

По его словам, образование будет разделяться на высшее и высшее специализированное. Магистратура при этом останется, но будет «совершенно иной», подчеркнул и.о. главы ведомства.

По мнению Фалькова, по некоторым специальностям невозможно получить достойное образование за четырехлетний период обучения.

Ранее в Госдуме заявили, что учеба в учреждениях среднего образования должна быть бесплатной.