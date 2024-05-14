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Интернет-пользователям посоветовали работать над формированием системного мышления

IT-специалист Милованов: медиасреда отражает лишь часть реальности

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Depositphotos

Современный интернет забрал у людей больше свободы, чем предоставил. Такое мнение высказал в шоу «Разговор по делу. Инфобезопасность» эксперт центра системных инициатив в области социальной инженерии, выпускник проекта «Мастерская новых медиа» Иван Милованов.

По его словам, медиасреда отражает лишь часть реальности.

Также Милованов отметил, интернет-пользователям стоит работать над формированием системного мышления.

«Любой контент, который хочет вас побудить, носит эмоциональный характер. Поэтому первое правило защиты: если тебе очень быстро хочется что-то сделать, нужно, наоборот, сделать паузу — чуть-чуть остыть и включить рациональное мышление», — сказал он.

Милованов добавил, что сегодня интернет-платформы стали каналами донесения смыслов.

«Если мы рассматриваем западные образцы: Google, все, что относится к YouTube или к Meta (признана в России экстремистской и запрещена), — это вражеские платформы. Очевидно. Мы это наблюдаем, мы это видим. Причем вполне нормально для них руководствоваться двойными стандартами», — подчеркнул он.

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