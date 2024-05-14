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Россиянам объяснили, как защититься от действий телефонных мошенников

Специалист Гринин: мошенники могут предлагать оформить льготы по телефону

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Depositphotos

Россиянам важно придерживаться принципа никому никогда и ничего не сообщать в телефонном разговоре, чтобы не попасться на уловки мошенников. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Самое главное – никогда никому и ни по какому поводу не давать никакой информации. Вам позвонили якобы от какой-то организации, что-то сказали, предложили, вы это спокойно приняли и повесили трубку», — посоветовал эксперт.

Гринин уточнил, что мошенники чаще всего используют для обмана пенсионеров две схемы. Первая заключается в том, что их просят помочь попавшему в беду родственнику. В ходе второй им предлагают получить преференции, льготы и дополнительные денежные средства.

По его словам, если звонящий рассказывает о возможности получить льготы и другие бонусы, лучше всего не торопиться с их оформлением и самостоятельно проверить информацию в соответствующей организации.

12 мая сообщалось, что в Петербурге 72-летняя женщина лишилась квартиры и 20 млн рублей, поговорив с мошенниками. По версии следствия, неизвестные злоумышленники регулярно общались с пенсионеркой с 3 февраля по 10 мая. Преступники под предлогом якобы обеспечения сохранности накоплений женщины убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». Позже злоумышленники убедили пожилую женщину продать свою квартиру.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с бюджетными местами в вузах.

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