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В Подмосковье неадекватный мужчина напал с ножом на подростка

В подмосковной Шатуре мужчина напал с ножом на подростка

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Телеграм-канал «Типичная Шатура»

В Шатуре мужчина накинулся с ножом на подростка, несовершеннолетний спрятался от агрессора в магазине. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Шатура».

Инцидент произошел на Больничном проезде 13 мая. Неизвестный напал на юношу и пытался поранить его, но тому удалось убежать. В пресс-службе подмосковной полиции подтвердили факт случившегося и уточнили, что им поступил звонок от подростка 2007 года рождения, который пожаловался на мужчину, набросившегося на него с предметом, похожим на нож.

Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника, им оказался местный житель 1987 года рождения. При нем действительно был кухонный нож, который полицейские изъяли.

О том, получил ли несовершеннолетний травмы в результате нападения, не сообщается.

Ранее в Ярославле мужчина, вооруженный ножом, угрожал подросткам.

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