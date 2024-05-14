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Трехлетний мальчик распылил себе в рот перцовый баллончик и попал в больницу в Петербурге

78.ru: в Петербурге трехлетний мальчик распылил себе в рот перцовый баллончик

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Петербурге трехлетний мальчик попробовал на вкус перцовый баллончик, распылив его себе в рот и попал в больницу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в поселке Шушары на Вишерской улице. Ребенок распылил содержимое перцового баллончика себе в рот, а потом выплюнул все, что там оказалось, себе на руку.

Малолетнего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка ожог кисти первой степени.

Детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Причины, по которым произошла травматизация ребенка, на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге четырехлетний ребенок съел таблетки из домашней аптечки и попал в реанимацию с отравлением. Мальчик ненадолго остался без внимания и нашел нейролептик с антипсихотическим и седативным действием.

Ранее Бастрыкин заинтересовался отравлением годовалого ребенка наркотиками матери в Москве.

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