Россияне ответили, как они перенесли мощнейшую магнитную бурю

Более половины (63%) опрошенных россиян плохо себя чувствовали в период действия мощнейшей за последние 20 лет магнитной бури, которая накрыла Землю на прошлой неделе. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 8,1 тыс. человек.

33% из них ответили, что ужасно чувствовали в течение последних нескольких дней. Их беспокоили высокое давление, головные боли и общее недомогание.

«У меня мигрень была три дня, отвратительно себя чувствовала», — поделилась участница опроса.

Еще 30% опрошенных сообщили, что во время магнитной бури они испытывали только легкое недомогание и усталость. При этом 24% респондентов признались, что в эти дни чувствовали себя хорошо.

Еще 12% — не знали про магнитную бурю. Они отметили, что не следят за подобными явлениями и не считают себя метеозависимыми. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Некоторые из них признались, что магнитные бури влияют только на их эмоциональное состояние и настрой. Другие ответили, что не верят в их влияние на здоровье людей.

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев до этого говорил, что причиной возмущений магнитного фона стали самые интенсивные за два десятка лет вспышки на Солнце. Он уточнил, что в сторону Земли вылетело как минимум четыре облака раскаленной плазмы. По словам астронома, облака плазмы двигаются с разной скоростью, догоняют друг друга, поэтому 12 и 13 мая на Земле наблюдалась провоцируемая этими выбросами сплошная магнитная буря.

Ранее ученые перечислили возможные последствия магнитных бурь.