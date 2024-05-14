Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, как они перенесли мощнейшую магнитную бурю

«КП»: 63% россиян плохо перенесли мощнейшую магнитную бурю

close
100%
Shutterstock

Более половины (63%) опрошенных россиян плохо себя чувствовали в период действия мощнейшей за последние 20 лет магнитной бури, которая накрыла Землю на прошлой неделе. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 8,1 тыс. человек.

33% из них ответили, что ужасно чувствовали в течение последних нескольких дней. Их беспокоили высокое давление, головные боли и общее недомогание.

«У меня мигрень была три дня, отвратительно себя чувствовала», — поделилась участница опроса.

Еще 30% опрошенных сообщили, что во время магнитной бури они испытывали только легкое недомогание и усталость. При этом 24% респондентов признались, что в эти дни чувствовали себя хорошо.

Еще 12% — не знали про магнитную бурю. Они отметили, что не следят за подобными явлениями и не считают себя метеозависимыми. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Некоторые из них признались, что магнитные бури влияют только на их эмоциональное состояние и настрой. Другие ответили, что не верят в их влияние на здоровье людей.

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев до этого говорил, что причиной возмущений магнитного фона стали самые интенсивные за два десятка лет вспышки на Солнце. Он уточнил, что в сторону Земли вылетело как минимум четыре облака раскаленной плазмы. По словам астронома, облака плазмы двигаются с разной скоростью, догоняют друг друга, поэтому 12 и 13 мая на Земле наблюдалась провоцируемая этими выбросами сплошная магнитная буря.

Ранее ученые перечислили возможные последствия магнитных бурь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами