В Нижнем Новгороде 20 мая стартует фестиваль ЦИПР Tech Week

В Нижнем Новгороде с 20 по 26 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) пройдет технологический фестиваль ЦИПР Tech Week. Об этом сообщает пресс-служба организации. Фестиваль пройдет на 8 городских площадках.

Гости фестиваля смогут посетить лекции, паблик-токи, воркшопы, дискуссии, а также большое количество развлекательных событий для школьников, студентов, молодых ученых и всех, кто интересуется технологиями и саморазвитием в различных отраслях.

Отмечается, что деловая программа ЦИПР Tech Week будет включать в себя 5 треков по различным направлениям. При этом посетители фестиваля смогут пообщаться с профессионалами и лидерами в сферах как: медиа, технологии, финансы, HR, геймдизайн и многих других.

Также на фестивале пройдут образовательно-развлекательные мероприятия различных видов, связанные с развитием и популяризацией технологий на территории всей страны и Нижнего Новгорода в частности.

Кроме того, на протяжении всего фестиваля на open-air площадке перед Нижегородской ярмаркой будут работать pop-up корнеры и фудтраки лучших ресторанов города.

Отмечается, что Rambler&Co стал официальным медиапартнером ЦИПР. Информационными партнерами стали издания «Лента.ру» и «Газета.Ru».

Напомним, в 2023 году фестиваль собрал более 1,5 тысячи гостей. Всего было организовано 67 лекций и паблик-токов для студентов и молодых IT-специалистов.