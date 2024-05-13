В ХМАО подросток сбежал из дома после ссоры с родителями и уехал в Тюмень

Юноша из города Губкинский, сбежавший, был найден полицейскими в соседнем регионе. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

17-летний подросток их Губкинского сбежал из дома после ссоры с родителями, мальчик вышел из дома и исчез. Отец несовершеннолетнего обратился с заявлением в полицию. Ориентировки на подростка были разосланы во все подразделения МВД региона.

Беглеца удалось найти в компьютерном клубе Тюмени. Выяснилось, что, сбежав из дома, юноша купил билет на поезд, доехал до Тюмени, решил провести время в компьютерном клубе и погулять по городу.

Полицейские доставили подростка в подразделение по делам несовершеннолетних, с ним провели профилактическую беседу, после чего доставили в региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, молодого человека передали законному представителю.

До этого сообщалось, что в Новой Москве восьмилетний мальчик сбежал из дома из-за постоянных побоев отца, мальчик самостоятельно добрался в другой район города и рассказал о произошедшем родственникам. Старшая сестра пострадавшего вместе с бабушкой написали заявление в правоохранительные органы, пострадавшего госпитализировали, после оказания медицинской помощи он был изъят из семьи и помещен в кризисный центр. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Бийске прохожие нашли на улице раздетого трехлетнего мальчика.