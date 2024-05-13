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Политолог заявил о важной роли Черноморского флота в судьбе России

Политолог Журавлев: Черноморский флот — символ великой России

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Черноморский флот ВМФ России — это не только мощная боевая единица, но и символ великой страны, заявил «Газете.Ru» научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

«Мы много лет думали, что нам уже не с кем воевать, что вокруг друзья. Но, к сожалению, жизнь показала, что это не так. Сегодня Черноморский флот является средством обеспечения военной безопасности России на юге страны, но его значение, как символа мощи и суверенитета страны не меньше», — отметил политолог.

Дмитрий Журавлев подчеркнул, что особенно роль Черноморского флота в судьбе России возросла с началом специальной военной операции. Его вклад в защиту Крыма политолог назвал огромным.

Корабли флота отвечают за прикрытие района проведения СВО, сковывают действия противника и наносят удары по удаленным целям, уточнил политолог. Он добавил, что боевые корабли, несущие службу в составе Черноморского флота, не имеют аналогов в мире.

«Черноморский флот — это история России, в которой страна демонстрирует способность присоединять новые территории и защищать старые», — заключил доцент Финансового университета при правительстве РФ.

13 мая в России отмечается День Черноморского флота ВМФ РФ. Праздник был учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации в 1996 году.

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