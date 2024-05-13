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Выпускникам объяснили, как мотивировать себя при подготовке к ЕГЭ

Психолог Голерова: визуализация будущего добавит мотивации при подготовке к ЕГЭ

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Pexels

Эффективная методика мотивации при подготовке к ЕГЭ — «Путешествие во времени», или визуализация желаемого результата в будущем. Об этом в интервью РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Оксана Голерова.

«Представьте себя через три года как успешного выпускника. Перенеситесь мысленно в момент, когда вы уже сдали экзамены и получили тот результат, который хотели», — посоветовала Голерова.

Она добавила, что после подробной визуализации будущих результатов стоит ответить не вопросы: «каким я стал?», «какие новые перспективы передо мной открылись?» и «что мне это дает?».

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Дмитрий Довгалюк до этого объяснил, как правильно распределять время при подготовке к ЕГЭ. Эффективным инструментом, по его словам, является квадрат Декарта, который содержит четыре сектора: важное обязательное, важное необязательное, неважное обязательное, неважное и необязательное.

Помимо задач в рамках подготовки к экзаменам, психолог посоветовал вписать в квадрат занятия в свободное время — сон после школы, обеденный перерыв, прогулку с друзьями или просмотр сериала.

Ранее эксперт дала советы, как поддержать ребенка перед ЕГЭ.

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