«Питание — это жизнь»: врач рассказал о важности правильного питания для детей

Правильное питание играет огромную роль для детей, потому что от этого будет зависеть их дальнейшее здоровье. Об этом врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук и телеведущий Андрей Продеус рассказал в ходе лекции в Казанском государственном медицинском университете (КГМУ), передает «БИЗНЕС Online».

«Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, то можете отнимать от нее 25 лет. И тут начинаешь понимать, что питание — это жизнь», — отметил профессор.

По его словам, в течение как минимум полутора лет после рождения детей важно кормить материнским молоком, которое позволит сформировать их иммунную систему. После этого можно вводить прикорм и постепенно знакомить их с обычными продуктами. Продеус уточнил, что к 2050 году около половины всех людей будут аллергиками, потому что их родители сократили путь для формирования у них нормального иммунитета.

Детский врач-эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина до этого рассказала «Газете.Ru», что мнение о том, что детям нужно много молока для крепких костей, является мифом. По ее словам, частое его употребление может привести к избыточной массе тела. Кроме того, у достаточно большого количества детей есть непереносимость лактозы, добавила она.

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